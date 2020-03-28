🟠مدير عام دائرة صحة واسط يؤكد اجراء الفحوصات المختبرية لفايررس كورونا خلال اليومين القادمين في واسط

2020/03/28 | 21:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام دائرة صحة واسط جبار الياسري ان دائرته ستشرع وخلال اليومين القادمين بإجراء الفحوصات المختبرية الخاصة بفايروس كورونا داخل احد مختبراتها وذكر الياسري في تصريح لوسائل اعلام محلية […]

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