بعد اجتماع طارئ عبر الواتساب.. لجنة حقوق الإنسان تعلن عن توصياتها بشأن كورونا

2020/03/28 | 21:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً عبر الواتساب لبحث أزمة فايروس كورونا، فيما أعلنت عن توصياتها.وذكرت اللجنة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “لجنة حقوق الانسان النيابية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب ارشد الصالحي، وتم الخروج بعدة توصيات”.وأكدت أن “وزارة الصحة والاطباء والكادر التمريضي، يجاهدون […]

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