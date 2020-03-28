دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل الخامس عشر/ 4

2020/03/28 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري كان عمر السيدة أديبة عشرة أعوام، عندما رافقت أبويها إلى الزبداني على أثر ما صار يُعرف على لسان العامّة ب " طوشة الشام "؛ أي أحداث فتنة 1860.منذئذٍ، اجتازت محناً كثيرة وهيَ في مكان إقامتها ذاك، وأكثرها تسبب بها رجالٌ غير أوفياء؛ بحَسَب ما كانت تردده.كذلك نجت من مهلكة الحرب العظمى، التي أتت بالمجاعة والوباء بحيث قضت على ثلث سكان بلاد الشام.سنوات الحرب الأربع، قضتها في كنف صهرها، زعيم الحي الكردي ......

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