خالد صبيح - في مواجهة الوباء

2020/03/28 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_صبيح تجربة الصين في مواجهة وباء كورونا اثارت وماتزال اعجاب العالم، لكنها شكلت تحديا للغرب الذي لم يستطع تجاهلها من ناحية، لفائدتها العملية، ولا يريد اتباعها لاسباب سياسية وايدلوجية.مؤاخذة الغرب على التجربة الصينية هي انها تعدت على حرية الانسان في عملية الحجر القسري الجماعي التي فرضتها.والصين تبرر ان ذلك كان ضروريا لان حياة الانسان في كثير من الاحيان اهم من حريته.وهذا صحيح تمام......

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