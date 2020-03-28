اللجنة التنظيمية لإعادة بناء الأممية الرابعة - الرأسمالية المتهالكية مسؤولة على تفشي كورونا

2020/03/28 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اللجنة_التنظيمية_لإعادة_بناء_الأممية_الرابعة اللجنة التنظيمية لإعادة بناء الأممية الرابعة (CORQI/OCRFI) النظام الرأسمالي المفلس والحكومات الوكيلة: متهمان ويتحملان المسؤولية في انتشار وباء كورونا ! في الوقت الذي نكتب فيه هذا البلاغ، لا أحد يدري نتائج انتشار وباء كورونا، والتي ستكون كارثية من دون شك، حيث غدا يهدد اليوم حياة مئات الملايين من النساء والرجال والأطفال على صعيد العالم.إلا أن الظروف التي أتاحت......

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