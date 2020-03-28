بالصور.. مقابر في النجف للمتوفين جراء كورونا

2020/03/28 | 21:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورا لقبور في صحراء محافظة النجف الاشرف تعود الى المتوفين بفيروس كورونا.وحُرم معظم العراقيين ممن توفوا نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا» من تقاليد التشييع والدفن اللائقة، بعدما رفضت مقابر استقبال جثامينهم.وإلى جانب التحدي الناجم عن احتمال التعرض للإصابة بالفيروس وانتقال العدوى، تواجه عائلات من […]

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