شاهد: محافظ النجف يتحدث عن اجراءات “مواجهة كورونا”.. ويكشف سبب ارتفاع الاصابات في المحافظة

2020/03/28 | 21:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عزا محافظ النجف لؤي الياسري سبب ارتفاع عدد الاصابات في المحافظة إلى “وجود عمل” متمثل باجراء أكبر عدد من الفحوصات واكتشاف الاصابات.وقال الياسري خلال مؤتمر صحفي بشأن أزمة كورونا، أكد تسجيل 10 اصابات جديدة وارتفاع الاصابات إلى 76 اصابة، مبينًا ان المحافظة مازالت في مرحلة الامان.وأكد انه لليوم الثالث على […]

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