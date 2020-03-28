بالفيديو | خلية ازمة الأنبار تقرر استمرار حظر التجوال الى 11 نيسان المقبل

2020/03/28 | 21:22 - المصدر: قناة التغيير

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قررت خلية الأزمة في الانبار لمواجهة وباء كورونا استمرار حظر التجوال في محافظة بشكل كامل لغاية الحادي عشر من نيسان المقبل، مع استثناء بعض القطاعات

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