ارتفاع عدد حالات الإصابة الى 506 و131 شفاء و42 وفاة في عموم البلاد

2020/03/28 | 21:22 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق

المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، ذكر في تصريح، أن مختبرات الوزارة ثمانٍ وأربعين حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، مشيرا الى أن دائرتي صحة بغداد الرصافة والبصرة سجلتا وفاتين، مع تسجيل تسع حالات شفاء في محافظات النجف وكربلاء والديوانية وواسط والسليمانية.

وأضاف، أن عدد حالات الإصابة المسجلة في عموم البلاد بلغ خمسمائة وست حالات، واثنتين وأربعين حالة وفاة، وشفاء مائة وإحدى وثلاثين حالة.

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