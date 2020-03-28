الخارجية الألمانية: “ميركل” لم تتحدث عن اكتشاف طبيب تونسي للقاحٍ لـ “كورونا”

2020/03/28 | 21:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وزارة الخارجية الألمانية، على خبر متداول، بشأن حديث المستشارة “أنجيلا ميركل”، عن لقاح مضاد لفيروس “كورونا” يطوره طبيب تونسي.وكتبت الوزارة في على حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها

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