2020/03/28 | 21:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يخطط لعدوان جديد على العراق لتصفية الحشد الشعبي وتغيير النظام في بغداد فكيف سيكون الرد؟ وهل رفض الدعوات برفع الحصار عن ايران بسبب انتشار “الكورونا” وفتكها يصب في هذا […]

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