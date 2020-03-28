اعتقال عنصر امني ينتحل صفة ضابط في كربلاء وضبط رشوة 3500 دولار 

2020/03/28 | 21:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أفادت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في كربلاء ، مساء السبت ، بأن مفارز المديرية تمكنت من اعتقال عنصر امني ينتحل صفة ضابط بتهمة تعيين المواطنين على ملاك دوائر الدولة في المحافظة ، وضبط مبالغ مالية 3500 دولار كرشوة بحوزته .وقال مصدر امني في تصريح لـــ […]

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