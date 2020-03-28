نائب يطالب خلية الازمة الحكومية بتخفيض الايجارات الى النصف

2020/03/28 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا مقرر خلية الازمة النيابية، جواد الموسوي، مساء اليوم السبت، مجلس الوزراء وخلية الازمة الحكومية الى تخفيض جميع الايجارات للاملاك الخاصة، مؤكدا ان هذا المطلب مراعاة للظروف الطارئة التي يعاني منها المواطن العراقي بسبب انتشار فيروس كورونا.وقال الموسوي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نطالب مجلس الوزراء وخلية الازمة الحكومية باعتماد قرار بتخفيض جميع الايجارات للاملاك الخاصة بنسبة 50% من باب التكافل الاجتماعي والظروف الطارئة والقاهرة".وشدد على "ضرورة الغاء جميع الايجارات الحكومية على المستفيدين وبنسبة 100% لشهري اذار ونيسان".

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