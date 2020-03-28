إقليم كردستان يمدد العطلة الى 16 نيسان المقبل

2020/03/28 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، مساء اليوم السبت، عن تمديد تعطيل الدوام الرسمي حتى 16 نيسان المقبل.وقال عادل في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "استمراراً في الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في إقليم كردستان، تقرر تمديد تعطيل الدوام في كافة الوزارات والهيئات والدوائر والمؤسسات والجامعات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليمية الحكومية والأهلية، باستثناء قوات الآسايش والأمن الداخلي والأجهزة والمؤسسات الصحية، لغاية يوم الخميس 16 نيسان المقبل".وأضاف أن "وزارة الصحة والوزارات التي تقدم الخدمات العامة ستواصل تقديم الخدمات العامة وخدمات الطوارئ للمواطنين باتباع نظام الخفارات".وفرضت السلطات في إقليم كردستان حظراً للتجوال منذ 13 آذار الجاري في مدينتي أربيل والسليمانية ليومين قبل تمديده تباعاً حتى 1 نيسان المقبل ليشمل جميع أنحاء كردستان، فضلاً عن منع التنقل بين المدن والأقضية والنواحي.وسجل إقليم كردستان حتى الآن 122 إصابة بفيروس كورونا، بينها حالتا وفاة و53 حالة شفاء.

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