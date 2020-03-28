النقل البحري تعاود عملها باستقبال البواخر عبر منافذ البصرة

2020/03/28 | 21:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت الشركة العامة للنقل البحري في البصرة، مساء اليوم السبت، عن استمرارها باستقبال البواخر المحملة بالمواد الغذائية والدواء بالتنسيق مع اللجان الصحية التي تقوم بفحص الأشخاص والمواد.وقال المتحدث الإعلامي للشركة طالب البديري في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "وزارة النقل بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة شكلت لجان لفحص الطواقم الأجنبية القادمة بالبواخر المحملة بالمواد الغذائية الأساسية مع المستلزمات الطبية والأدوية للعراق".واضاف ان "عمل هذه اللجان سيكون عبر المنفذ البحري الذي يشهد دخول بواخر من جميع أنحاء العالم بعد إغلاق جميع المنافذ الحدودية بسبب فيروس كورونا".

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