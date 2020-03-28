مطالبة برلمانية بخفض إيجارات الأملاك الخاصة إلى النصف

2020/03/28 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت خلية الازمة النيابية، السبت، مجلس الوزراء وخلية الازمة الحكومية الى تخفيض الايجارات الخاصة الى النصف.

وقال مقرر خلية الازمة النيابية النائب جواد الموسوي في تصريح اطلعت عليه شفق نيوز، ان "الخلية تدعو مجلس الوزراء وخلية الازمة الحكومية باعتماد قرار بتخفيض جميع الايجارات للأملاك الخاصة وبنسبة ٥٠ % من باب التكافل الاجتماعي والظروف الطارئة والقاهرة".

وشدد الموسوي على "ضرورة الغاء جميع الايجارات الحكومية على المستفيدين وبنسبة ١٠٠ % لشهري اذار ونيسان".

وكان مواطنون ونشطاء المجتمع المدني قد طالبوا الحكومة بإسناد الناس التي انقطعت بها السبل بفعل حظر التجوال ومدهم بالمساعدات المادية والعينية ومن ضمن ذلك الغاء الإيجارات للمدة التي يفرض فيها حظر التجوال وبعدها.

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