حقوق الإنسان العراقية تتحدَّث عن “مجاعة” بسبب تفشي “كورونا”

2020/03/28 | 21:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة #حقوق_الإنسان في #البرلمان_العراقي أرشد الصالحي، الحكومة الاتحادية إلى تبني استراتيجية تؤمن الغذاء والأموال للعراقيين كافة.محذراً من تعرض البلاد إلى مجاعة في ظل إجراءات حظر التجوال منذ

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