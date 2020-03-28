تساؤلات للانتماء الوطني المخلص

2020/03/28 | 21:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاد الحديثي مع انتهاء المهلة التي حددها الدستور لاختيار مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي أطاحت بحكومته تظاهرات تشرين، كلف رئيس الجمهورية برهم […]

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