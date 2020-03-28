(ولا تُلْقوا بأيْديكُمْ إلى التّهلُكَةِ)

2020/03/28 | 21:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زينة محمد الجانودي سجّل التاريخ العديد من الأحداث والوقائع والأحداث ومن بينها الكثير من أنواع الابتلاءات التي شهدتها البشريّة، كالأمراض والأوبئة، والمجاعات والزلازل والفيضانات والجفاف وغيرها.والأكثر فتكا من […]

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