مراسل ” العهد نيوز”: هطول امطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية في الانبار

2020/03/28 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار تشهد مدن محافظة الانبار الان هطول امطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية .وقال مراسل ” العهد نيوز”، اليوم السبت، ان ” مدن الانبار تشهد حاليا هطول امطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية دون تسجيل حوادث فيضانات او خسائر بشرية او مادية واضاف ان” الطرق الرئيسية والفرعية في مدن الانبار تكاد ان تكون […]

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