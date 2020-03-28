بالفيديو| عمليات سامراء إغلاق الأقضية والنواحي بشكل كامل يهدف لحماية المواطنين من تفشي وباء كورونا

2020/03/28 | 21:32 - المصدر: قناة التغيير

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عزا اللواء صباح العزاوي نائب قائد عمليات سامراء، إغلاق الأقضية والقرى والنواحي في صلاح الدين الى حماية مواطنيها من خطر تفشي وباء كورونا بعد تسجيل اول حالة في المحافظة

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