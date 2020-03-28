فيديو متداول لشخص يروي حادثة لمتوفى بكورونا تسبب بعدوى عدة عوائل.. والقصة تصل إلى “مطالبات عشائرية”

2020/03/28 | 21:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد روى شخص ظهر في مقطع فيديو متداول، حادثة غريبة حول تسبب شخص متنفذ توفي والده بكورونا، بعدوى عدد من العوائل بعد اصراره على تغسيل وتزوير والده الى مرقد الامام علي ومن ثم دفنه في مقبرة النجف.

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