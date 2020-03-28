2020/03/28 | 21:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: ارتفاع عدد من تم القبض عليهم لمخالفتهم حظر التجوال إلى 3914 شخصاً وحجز 644 عجلة ودراجة نارية مختلفة وتغريم 24578 مركبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: ارتفاع عدد من تم القبض عليهم لمخالفتهم حظر التجوال إلى 3914 شخصاً وحجز 644 عجلة ودراجة نارية مختلفة وتغريم 24578 مركبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).