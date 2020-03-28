أربيل تسمح بفتح جزئي للمصارف الاهلية ومكاتب الصيرفة

2020/03/28 | 21:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، السماح بإعادة فتح المصارف الاهلية ومكاتب الصيرفة اعتبارا من 30 اذار الجاري، وفقا لاليات وشروط محددة.

وجاء في بيان لاعلام المحافظة ورد لشفق نيوز، انه يسمح للمصارف الاهلية ومحال الصيرفة بالدوام اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا لغاية الواحدة بعد الظهر، مشترطا على المصارف تواجد 5 من موظفيها فقط لتمشية المعاملات، وكذلك استخدام سيارة واحدة للتنقل مزودة ببطاقة (باج) خاص صادر عن قائممقامية مركز اربيل .

واضاف البيان ان مكاتب الصيرفة التي تقع خارج الشارع الستيني يسمح لها بفتح محالها يومي الاثنين والاربعاء فقط واعتبارا من الساعة العاشرة صباحا لغاية الساعة الثالثة عصرا.

وأردف البيان أن مكاتب الصيرفة الأخرى في سوق شيخ الله وسط أربيل بامكانها ممارسة العمل مع المكاتب المرخصة التي تقع خارج الشارع الستيني او اختيار مكان اخر خارج حدود الشارع المذكور بشكل مؤقت وممارسة العمل في اليومين المشار اليهما.

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