خلية الأزمة تلوح باللجوء إلى الحجر الصحي القسري

2020/03/28 | 21:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نددت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، يوم السبت، بعدم التزام المواطنين بحظر التجوال، ملوحة باللجوء إلى الحجر الصحي القسري للموطنين في منازلهم.

وقال نائب رئيس الخلية ووكيل ووزارة الصحة جاسم الفلاحي لشفق نيوز، إن "حظر التجوال فرض بسبب فيروس كورونا ومنع تفشيه كي لا تشهد البلاد كارثة، إلا أن المواطنين لا يلتزمون للأسف بالحظر وينظرون إليه باستخفاف".

وأضاف أن "العراق أمام وباء حقيقي وخطير جدا، وقد يدخل في كارثة حقيقية في الأيام المقبلة".

وتوعد الفلاحي بالقول، "إذا لم يلتزم المواطنون بالحظر، قد نلجأ إلى الحجر الصحي القسري للمواطنين في منازلهم"، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من تجربة الصين التي حجرت 120 مليون إنسان في منازلهم ونجحت في المحصلة باحتواء الفيروس.

ولفت الفلاحي، إلى أن "فيروس كورونا شديد الخطورة وسريع الانتشار، وعلى الجميع أن يعلم بأنه لا يستثني أحداً ويترصد الإنسان في كل مكان".

وأشار إلى أن "العلاج الوحيد لهذا الوباء والطريقة الوحيدة للتخلص منه وقطع سلسلة انتقاله هو المكوث في المنزل وعدم الاختلاف وجلوس في التجمعات المكثفة".

وتابع وكيل وزارة الصحة، أن "الفيروس لا يعيش سوى داخل الخلية الحية، عندما ينتقل إلى الانسان عن طريق التلامس والأجسام التي سبق ان تلوثت فانه يستقر داخل جسم الانسان يتحول من جماد الى حي، وبعدها يبدأ بالانتشار ويسبب ضيق في التنفس وقد يؤدي الى الوفاة".

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