2020/03/28 | 21:41 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بصريون يشكون عبر المربد عطل المفراس بمستشفى الفيحاء الخاص بالفحص للتأكد من كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 21:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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