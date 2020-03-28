عمليات بغداد تعلن القبض على ما يقارب الـ 4 الاف مخالف لحظر للتجوال

2020/03/28 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على ما يقارب الف شخص مخالف لقرار فرض حظر للتجوال في بغداد.

وجاء في بيان قيادة العمليات، "تستمر قواتنا الامنية في تنفيذ إجراءات حظر التجول الوقائي داخل بغداد، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٨ من الشهر ذاته من القاء القبض على ٣٩١٤ مخالفاً لإجراءات الحظر، فيما حجزت ٦٤٤ عجلة ودراجة نارية مختلفة، وبلغ عدد الغرامات ٢٤٥٧٨ غرامة".

وجددت القيادة دعوتها لمواطني العاصمة "للالتزام التام باجراءات الحظر الوقائي والابتعاد عن التجمعات وعدم خرق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة".

بغداد اليوم - بغداد

أوصى الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجميلي، السبت (28 اذار 2020)، المواطنين بشأن التعامل مع المواد الغذائية التي يتم استلامها او شراءها، فيما كشف حقيقة اكتساب المناعة بعد شفاء المصاب بكورونا.

وقال الجميلي في حديث

بغداد اليوم-بغداد

كشف مكتب رئيس برلمان كردستان، ريواز فائق حسين، السبت، عن نتيجة فحصها بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

وذكر المكتب الصحفي، لرئيس برلمان اقليم كردستان، في بيان انه "بعد عودة ريواز فائق حسين رئيس برلمان اقليم كردستان، الى ارض ال

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير الصحة العامة بدائرة صحة الكرخ، نازك الفتلاوي، السبت (28 اذار 2020)، حقيقة دخول الكوادر الطبية حالة الإنذار بسبب تصاعد الاصابات بفيروس كورونا في العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، خلال اليومين الماضيين وخاصة في مناط

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