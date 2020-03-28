2020/03/28 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة نيابية توصي عبر الواتساب بتوفير الامن الغذائي وتخصيص مساعدات ومعونات مالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 21:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية توصي عبر الواتساب بتوفير الامن الغذائي وتخصيص مساعدات ومعونات مالية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية توصي عبر الواتساب بتوفير الامن الغذائي وتخصيص مساعدات ومعونات مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).