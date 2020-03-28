15 شخصا يغادرون الحجر الصحي في النجف الاشرف

2020/03/28 | 21:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الحجر الصحي بمحافظة النجف الاشرف بالعراق اليوم 15 شخصا من الملامسين المحورين صحيا ممن تم حجرهم على خلفية ملامستهم لبعض من تمت تشخيص اصابتهم بفير...

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