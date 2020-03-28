بالصور... هكذا يدفن المتوفون بكورونا في العراق

2020/03/28 | 21:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، السبت، بأن الوقف الشيعي، خصص مقبرة في وادي السلام، بمحافظة النجف الاشرف بالعراق، لضحايا فيروس كورونا، فيما تكفل الحشد الشعبي، بتغسيل ...

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