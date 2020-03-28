🟠غلق أكبر سوقين شعبيين في بغداد لمنع تفشي فيروس كورونا

2020/03/28 | 21:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت القوات الأمنية في قاطع مدينة الصدر، يوم السبت، سوقي “مريدي” و “عريبة” الشعبيين، بالكامل ضمن إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة.وذكرت القيادة انها ستتخذ “أشد العقوبات” بحق المخالفين […]

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