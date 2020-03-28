العَداء مع إيران إلى إين؟!

2020/03/28 | 21:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبد سلمان المكابرة لا تُجدي صاحبها نفعاً سوى البُعد عن الحقيقة والتوهان في دهاليز الشبهات، ولا بدّ من ذكر الحقيقة وإن لم تعجب البعض.الكلام مع العقول التي تُفكِّر وتُدبِّر وتُحلِّل وتؤمن بالحقيقة وإن كانت مُرّة بالنسبة لهم.أمريكا تحت ذريعة أمنها القومي، تأتي بجيوشها وأساطيلها عبرَ ألوف الكيلومترات، تُحارب في أفغانستان والعراق وسوريا […]

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