الفن في زمن الكورونا في غزة !

2020/03/28 | 21:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في خطوة للتشجيع على ارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، اتجه فنانون فلسطينيون في قطاع غزة للرسم عليها لمنحها مظهرا أنيقا، في ظل ضعف الإقبال عليها والخوف من تنامي الإصابات بالوباء.

وما إن بدأ هؤلاء الفنانون خطواتهم الأولى ونشروا صورا لكماماتهم بألوانها الزاهية ورسومها الجميلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بدأت تنهال عليهم الاتصالات من كل مناطق قطاع غزة للحصول على كميات منها.

وفي غرفة واحدة، يجتمع ثلاثة فنانين إحداهم فتاة، سلاحهم الريشة والألوان وغايتهم مواجهة فيروس كورونا بطرق الوقاية السليمة.

وعلى مدى 4 ساعات يوميا، يرسم الفنانون على الكمامات الطبية ويوزعونها مجانا، في خطوة للتشجيع على ارتدائها تعتبر الأولى على مستوى القطاع، لكنها لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين، بحسب الفنان الفلسطيني ضرغام قريقع (23 عاما).

يقول قريقع في حديث لمراسل الأناضول: “في البداية وجدنا الناس في قطاع غزة لا يعطون أهمية للبس الكمامة الطبية، فتوجهنا للرسم عليها رسوما مختلفة وجميلة تعطي نوعا من التشجيع على ارتدائها”.

وأضاف أن “الفكرة جاءت لحماية المجتمع ووقايته من فيروس كورونا الفتاك”.



ولفت إلى أنهم يوفرون الكمامات ويرسمون عليها ويوزعونها مجانا للمواطنين، كمساهمة في الحفاظ على المجتمع ووقايته.

ضحك وحب ورعبوتضمنت أعمال الفنانين على الكمامات رسوما مضحكة للأطفال، وأخرى تعبر عن الحب والحرية، ورسوما مرعبة تشير إلى أن فيروس كورونا قاتل.

من جانبه، يقول تامر ديب (22 عاما) -أحد أعضاء الفريق- “نحن فريق نعمل منذ سنوات، جمعنا حب الريشة والألوان، واليوم اجتمعنا على مواجهة كورونا بطرق الوقاية السلمية، بالتشجيع على لبس الكمامات”.

وأضاف للأناضول “مجتمعنا لا يعطي أهمية كبيرة لارتداء الكمامة، ونحن بفكرتنا المميزة والمختلفة سنجعله يرتديها في ظل انتشار الوباء العالمي”.

ويحاول ديب وزميليه نشر التوعية بين كافة فئات المجتمع، بأن لبس الكمامة ليس أمرا مخجلا كما يظن البعض، ولكنه أمر صحي ويجب اتباعه.

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