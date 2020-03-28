خلية الازمة في ديالى : لم نسجل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/28 | 21:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت خلية الازمة في ديالى ،اليوم السبت، عدم تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا اليوم .وقالت خلية الازمة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان” حالة شاب مصاب من اهالي قضاء بلدروز(35كم شرق بعقوبة) بفيروس كورونا وصلت نتائج الفحص الاولي له من مختبرات بغداد وكانت سلبية اي انها بدء بالتماثل […]

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