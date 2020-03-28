بالصور .. مغتسل ومدفن ضحايا كورونا الذي أنشأه الحشد الشعبي في النجف

2020/03/28 | 22:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكمل اللواء الثاني بالحشد الشعبي، السبت، انشاء مغتسل ومدفن ضحايا فيروس كورونا في النجف الأشرف.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان اللواء الثاني أنشأ مغتسل ومدفن خاص بعيد عن مقبرة وادي السلام لدفن ضحايا الوباء، مشيرا إلى أن عملية الغسل والتكفين والدفن تتم وفق التعاليم الإسلامية.

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