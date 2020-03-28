مقاتلة الدروع تشرع بمرحلتها الثانية لتعفير مواقع الحشد في ديالى

2020/03/28 | 22:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت مديرية مقاتلة الدروع، السبت، المرحلة الثانية لتعفير مواقع الحشد الشعبي في محافظة ديالى.وشرعت الكتيبة الثانية في مرحلتها الثانية لتعفير موقعها والمواقع المحيطة بها في معسكر الشهيد ابو منتظر المحمداوي لتشمل مدرسة القوات الخاصة وورشة صيانة اللواء العاشر في الحشد الشعبي.الجدير بالذكر ان الكتيبة الثانية بدأت بحملات التعفير داخل مقرات الحشد الشعبي الاسبوع

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