🟠صورة لمغتسل ومدفن ضحايا كورونا الذي أنشأه الحشد الشعبي في النجف

2020/03/28 | 22:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنشأ اللواء الثاني مغتسل ومدفن خاص بعيد عن مقبرة وادي السلام لدفن ضحايا الوباء، حيث أن عملية الغسل والتكفين والدفن تتم وفق التعاليم الإسلامية.للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام […]

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