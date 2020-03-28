2020/03/28 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلاح الناصر الأنباء التي تطغى على عالمنا فيما يتخلص بفايروس كورونا وإحصائيات الإصابات وحالات الشفاء ‏واعداد الوفيات، تضاعف عتمة الواقع الذي نعيشه، الحجر الصحي المفروض على العالم، وإجراءات ‏السلامة وتفادي الوقوع في شرك الفايروس اللعين، تضع الجميع تحت الخطر، بيد أن ما اطلقه عبد ‏الرحيم شقيق اللاعب الدولي المغربي، المحترف في نادي أياكس أمستردام الهولندي، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الحق نوري .. ضوء في العتمة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الحق نوري .. ضوء في العتمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).