الآسيوي يوضح آليه إرجاء بطولاته اتحاد الكرة يؤجل منافسات الممتاز إلى أشعار اخر ‏

2020/03/28 | 22:20 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد:‏ اصدر الاتحاد المركزي لكرة القدم بيانا يوضح فيه تأجيل دوري الكرة الممتاز إلى اشعار اخر في ظل ‏استمرار الازمة الحالية وتواصل الحظر حتى يوم 11 نيسان المقبل بحسب ما اعلنته خلية الازمة..وجاء ‏فيه: ‏ بسم الله الرحمن الرحيم “كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ ...

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