مستشار عسكري: امريكا ارتكبت تجاوزات كبيرة خلال الـ100 يوم الماضية

2020/03/28 | 22:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الخبير العسري السابق صفء الاعسم، الى ان امريكا ارتكبت تجاوزات كبيرة خلال الـ100 يوم الماضية.وقال العسم في حديث لقناة “العهد” الفضائية اليوم السبت، بان “الاستراتيجية الأميركية تجاه العراق تغيرت منذ 120 يوما” مبينا ان “اميركا ارتكبت تجاوزات كبيرة خلال الـ100 يوم الماضية”.واضاف الاعسم ان “اميركا تمتلك 14 قاعدة عسكرية في العراق” لافتا […]

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