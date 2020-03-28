🟠العباس بن علي.. نبراس الأخوة والإباء والفداء

2020/03/28 | 22:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- * جميل ظاهري أرسى العباس بن أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب عليهما السلام صرح البطولة والتضحية والفداء والاباء والأخوة الصادقة والمضحية، بكل ما لهذه الكلمات من معان عندما […]

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