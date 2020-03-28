هشام حتاته - عوده المُحتسب بحكم قضائى

2020/03/28 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هشام_حتاته اصدقائى وقرائى الاعزاء انقطعت عنكم مده طويلة ...ولكن لم اكن غائبا ، بل بالعكس كنت اكثر حضورا ولكنى بدلا من الفضاء الاليكترونى اتجهت الى ارض الواقع بالاستمرار فى نشر الكتب الورقية لاخاطب شريحه لاتتعامل مع النت ، وثانيا بالاتجاه الى القضاء لرفع العديد من القضايا ضد بعض الفتاوى السلفيه وفى القضاء الادارى بمجلس الدولة لتصحيح اخطاء قائمة ففى خلال الفتره الماضية نشرت كتابين كان لهم صدى واسع فى ......

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