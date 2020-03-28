النفط تقرر انشاء مستشفى في ذي قار وترصد مليوني دولار للصحة

2020/03/28 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..قررت وزارة النفط انشاء مستشفى ميداني في ذي قار ، ورصد مبلغ مليوني دولار من المنافع الاجتماعية للقطاع الصحي في المحافظة في اطار الحملة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا .وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان وافق […]

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