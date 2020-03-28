خبير امني لـ”العهد نيوز”: كورونا هتك بأمريكا ولا يمكنها شن اي ضربة عسكرية على العراق

2020/03/28 | 22:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد الخبير في الشان الامني فاضل ابو رغيف، بان فيروس كورونا هتك بالولايات المتحدة الامريكية وشل حركتها بشكل تام، فيما بين انه لا يمكنها شن اي ضربة عسكرية في الوقت الحالي.وقال ابو رغيق في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، بان “الكونغرس الامريكي قيد صلاحيات الرئيس ترامب اضافة الى ان البنتاغون علق نشاطاته لفترة 60 […]

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