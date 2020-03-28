صحة الكرخ تحذر 5 مناطق من ابادة مؤكدة لخرقها الحظر الوقائي

2020/03/28 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مدير دائرة صحة بغداد الكرخ، جاسب الحجامي، السبتعن خيبة امله في إعلان منطقة الكرخ ، خالية من فيروس "كورونا"، لعدم الالتزام بقرار حظر التجوال المفروض للحد من انتشار الوباء العالمي.وقال الحجامي، في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس " انه "اليوم كانت لي جولة في اغلب مناطق الكرخ للاستطلاع وتقييم التزام الناس بحظر التجوال حتى نستطيع ان نحدد ما اذا كنا سوف نبلغ الأھداف المرسومة ام لا".وأضاف قائلا: "ولا أخفيكم سرا فأن ھدفنا المرسوم كان اعلان منطقة الكرخ خالية من المرض بعد اسبوع من الآن، وللأسف فإن الآمال تلاشت والتفاؤل انحدر للحضيض بعد كل الذي رأيته بعيني".وأوضح الحجامي، ان "كان سكان ابو دشير يعيشون وكأنھم معزولين عن العالم لايعرفون ماذا يجري حولھم ولا يعرفون شيء اسمه حظر تجوال هناك سكان الشعلة والغزالية والبياع والعلاوي وشارع حيفا حيث أطفالھم ملأت الشوارع ورجالھم كل مجموعة يجلسون او يتمشون في الطرقات والتزاور بينھم شيء اعتيادي والنساء كذلك ومنطقة الحرية والمناطق حول نفق الشرطة افضل بقليل والمنطقة الوحيدة التي تشعر فيھا بأنك فعلا في حظر تجوال ھي المنصور".وتابع، ان "المناطق المزدحمة بالسكان مثل مدينة الشعلة اذا وصلھا الفيروس فلن يكون لھم عاصم من الموت الا رحمة الله وھو ارحم الراحمين ،فلا مستشفيات سوف تكفي ولا دواء ينفع".وختم بالقول "اتقوا الله وجنبوا انفسكم وأھلكم الھلاك والزموا بيوتكم فلا زال في الوقت متسع واجعلونا متفائلين حتى نستمر في خدمتكم".

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