الحشد وكوادر الصحة ينجزان تعفير بلدة بشير في كركوك

2020/03/28 | 22:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق اللواء 16 بالحشد الشعبي حملة تعفير وتعقيم في بلدى بشير بمحافظة كركوك بالتعاون مع كوادر الصحة.مقاتلو اللواء وكادر المركز الصحي في بشير انطلقوا بحملة تعفير واسعة شملت البلدة باكملها للوقاية من فيروس كورونا.

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