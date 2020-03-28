هندسة اللواء الرابع بالحشد تفجر عبوة مزروعة في قاطع حمرين

2020/03/28 | 22:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت هندسة اللواء الرابع بالحشد الشعبي، السبت، عبوة ناسفة في قاطع عمليات بحيرة حمرين بديالى.ووثق اعلام الحشد قيام مفارز هندسة اللواء الرابع بتفجير عبوة ناسفة وضعها عناصر تنظيم داعش الارهابي في حمرين، وعملية تفجيرها بشكل آمن.

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