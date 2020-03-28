صور.. حملة استثنائية في دهوك لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/28 | 22:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة بيئة دهوك، السبت، البدء بانتاج اقنعة الوجه (الكمامات) والكفوف، بمبادرة تطوعية من ملاكاتها لمواجهة النقص الحاصل في المستلزمات الطبية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.وقال رئيس الدائرة محمد طاهر بريفكي لشفق نيوز، ان "عملا تطوعيا لعدد من ملاكات الدائرة يجري لتوفير الكمامات للأجهزة الامنية المرابطة في نقاط التفتيش لتطبيق حظر التجوال"، لافتا الى ان "المواد الاولية لإنتاج الكمامات هي عبارة عن اوراق صحية وقطع من الاقمشة وباستعمال الكابسات ومواد".وتابع، ان "المتطوعين من دائرة بيئة دهوك تمكنوا من انتاج اكثر من الف كمامة في اليوم الاول وعلى مدار اربع ساعات من العمل المتواصل".ونوه الى انه "فضلا عن مبادرة دائرة دهوك فقد اعلن متطوعون في المحافظة من اصحاب معامل للخياطة انطلاق حملة لإنتاج الكمامات والكفوف لسد النقص الحاصل في مواد صحية متعلقة بالوقاية من فيروس كورونا".

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