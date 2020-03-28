استفتاء.. سكان كوردستان راضون عن إجراءات مكافحة كورونا

2020/03/28 | 22:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت وزارة التخطيط في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، نتائج استفتاء بشأن الاجراءات التي تم تنفيذها في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في نتائج الاستفتاء الذي شارك فيه 49 الفا و37 شخصا من كلا الجنسين ان الاغلبية راضية عن اجراءات الحكومة وتساند تشديد الاجراءات وتمديد مواعيدها.





واظهر الاستفتاء الذي استمر لمدة 48 ساعة جانبا آخر تمثل بمشاركة نسبة 44.6 في المئة من الإناث، مقابل مشاركة 55.4 من الذكور، مشيراً إلى أن هذا مؤشر على إمكانية اعتماد الإناث على التكنولوجيا لإبداء رأيهن.

وبحسب نتائج الاستفتاء فإن معظم المشاركين واجهوا مشكلات اقتصادية واجتماعية وبطالة ومشكلات تربوية وصحية، مستدركا انه مع ذلك فان 86.4 في المئة من المشاركين بالاستفتاء يعتقدون بان حكومة الاقليم كانت بمستوى المسؤولية في هذا الوضع وهم راضون عن إجراءاتها.

في حين كان 8.8 في المئة من المشاركين على اعتقاد بان مسؤولية الحكومة في هذا الوضع كانت متوسطة، وفي الوقت ذاته قال 4.8 في المئة من المشاركين فقط بان الحكومة لم تكن بمستوى مسؤولياتها في اجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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