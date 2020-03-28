2020/03/28 | 22:43 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).